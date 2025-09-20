10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bir suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 43 kişiden 16’sı tutuklandı.

10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama
Ordu merkezli yürütülen operasyon; Samsun, İstanbul, Antalya, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin illerini de kapsadı. 22 ekipten oluşan 88 personelin katılımıyla toplam 39 adrese baskın yapıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütünün 2023 ile 2025 yılları arasında toplam 835 farklı banka hesabı üzerinden yaklaşık 1 milyar 190 milyon TL’lik şüpheli işlem gerçekleştirdiği ve bu gelirlerin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Operasyonda toplam 46 kişiye yönelik işlem yapıldı; 43 kişi gözaltına alındı. Banka hesapları kullanılan 17 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ev hapsine alındı. Firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

