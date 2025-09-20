Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Katilin Cezası İçin Yeni Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti, polis ekipleriyle yaşadığı arbedede memur Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü, meslektaşı K.H.S.'yi yaraladı ve annesi Pınar Geçti'ye de zarar verdi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Geçti hakkında "kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten öldürme", "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlamalarla dava açıldı.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın mezarı...

Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak 2025'te görülen davada Geçti, Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis, K.H.S.'ye yönelik teşebbüs nedeniyle 20 yıl, annesine olası kastla yaralama suçundan 3 yıl ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sosyal ilişkilerini ve olumsuz kişilik özelliklerini dikkate alarak indirim talebini reddetti.

Karar, savcılık tarafından temyiz edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cezaların büyük kısmını hukuka uygun bularak onadı. Ancak, arbede sırasında polis memurunun tabancasını zorla gasp eden Geçti hakkında "gece vakti nitelikli yağma" suçundan ayrıca yargılanması gerektiğine hükmetti. Bu dosyanın asıl dava dosyasıyla birleştirilmesi için yerel mahkemeye iade edildi. Geçti, birleştirme sonrası 25 Eylül 2025'te yeniden yargılanacak.

Kaynak: AA