Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde Mevlit

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için Sivas'ta mevlit okutuldu.

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Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde Mevlit

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de görevi başında şehit düşen polis memuru Yılmaz için baba evinde mevlit okutuldu ve dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen programa şehidin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Memleketinde Mevlit - Resim : 1

Yılmaz ailesinin acısını paylaşan Vali Şimşek, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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