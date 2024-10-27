Anadolu Otoyolu'nda Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatarak ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu. Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA
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