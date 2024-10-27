Evde Tek Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuk Yangında Öldü

Iğdır'da gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Yangın esnasında çocuğun evde tek başına olduğu öğrenildi.

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Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde Tek Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuk Yangında Öldü - Resim : 1

YANGIN ANINDA EVDE YALNIZMIŞ

İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Evde Tek Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuk Yangında Öldü - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA-İHA

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