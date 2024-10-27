İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın Paniği: Bir Görevli Dumandan Etkilendi

İstanbul'da en çok tercih edilen metro istasyonlarından olan Mecdiyeköy metro istasyonunda yangın çıktı. Yangının ardından yükselen dumanlardan etkilenen bir sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın Paniği: Bir Görevli Dumandan Etkilendi

İstanbul’un en işlek metro duraklarından olan Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği yaşandı. Bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen sağlık görevlisi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın Paniği: Bir Görevli Dumandan Etkilendi - Resim : 1

Dün saat 23.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda çıkan yangında, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın Paniği: Bir Görevli Dumandan Etkilendi - Resim : 2

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Arnavutköy’de Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan YangınArnavutköy’de Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan YangınYurttan Haberler
Sultangazi'de Üç Katlı Binada Korkutan YangınSultangazi'de Üç Katlı Binada Korkutan YangınGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Metro Yangın
Son Güncelleme:
Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir? Kireç Temizliğinde Doğal Yöntemler Nelerdir? Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir? Kireç Temizliğinde Doğal Yöntemler Nelerdir?
Sultangazi'de Üç Katlı Binada Korkutan Yangın Sultangazi'de Üç Katlı Binada Korkutan Yangın
X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır? X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır?
Başkentte 1 Milyonluk Soygun Başkentte 1 Milyonluk Soygun