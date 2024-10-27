Sultangazi'de Üç Katlı Binada Korkutan Yangın

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2575.Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binada yaşayanlar binayı tahliye etti. Mahalleli panik halinde itfaiyeyi beklerken binanın çatısından dökülen kıvılcımlar ve çatıda meydana gelen ufak çaplı patlama sokakta tehlike oluşturdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA