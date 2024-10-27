Cem Garipoğlu'nun Mezarından Çıkan Poşetin Sırrı Ne? Raporda Dikkat Çeken Detay

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, 30 santimetre boyutlarındaki poşetin raporunda önemli bulgular yer aldı. Raporda, poşetin dış yüzeyinde vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı ifade edildi.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise yapılan açıklamada, poşetle ilgili incelemelerde somut bir sonuca ulaşılamadığını belirterek, "Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’nün bu poşet üzerinde gerekli detaylı incelemeleri yapması için yeni bir başvuruda bulunacağız" dedi.

Soruşturmanın bundan sonraki seyrine ilişkin Karabulut ailesi ve kamuoyunun beklentisi ise, poşetin kaynağı ve içeriği hakkında daha net bulgular elde edilmesi yönünde.

Raporda, "Naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı" tespiti yer aldı. Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı yeni açıklamada ise şunları kaydetti:

"Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz"

Kaynak: Sabah Gazetesi