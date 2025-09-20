Kartalkaya Faciasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! Korkunç Dakikalar Kayda Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili davada yeni görüntüler ortaya çıktı.

DURUŞMALAR 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda özel olarak oluşturulan salonda başlayan davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da gerçekleşti. 10 gün boyunca sanık savunmaları alındı, yangında ölenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları beyanda bulundu.

17 Temmuz’da açıklanan ara kararda ise tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına karar verildi. Mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver’in ise yurtdışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi ve duruşma ertelendi.

22 EYLÜL’DEKİ DURUŞMADA MÜTALAA TARTIŞILACAK

22 Eylül’deki duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunacak.

İDDİANAMEDEKİ CEZA TALEPLERİ GÜNCELLENDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği, yangının çıkış şekli ve sürecini detaylandıran 21 sayfalık mütalaada 10 sanık hakkında ceza taleplerinde değişiklik yapıldı.

Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1.950’şer yıl, “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla nitelikli mala zarar verme” suçlarından 178 yıl 582’şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile itfaiye eri Acar’a da benzer suçlardan çok uzun süreli hapis isteniyor.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve otel çalışanları için ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talep edildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk’ün ise beraati talep edildi.

YANGIN ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Yangının başladığı restoran, lobi, pastane, koridorlar, kayak odası, açık ve kapalı otopark ile otel dışına ait yeni güvenlik kamerası kayıtları elde edildi. Kayıtlarda, insanların duman ve alevlerden kaçış anları, personelin 2. katta odaların kapılarını açması ve tahliye süreci açıkça görülüyor.

Lobi, çamaşırhane, spa, kafe, kayak pisti çıkışı ve mini club gibi alanların kameraları yangın anını kaydetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Duruşmalar sırasında otelin genel müdürü Emir Aras ve ailesinin yangın anında odalarını terk ettiği, otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangın sırasında oteli denetleyen eski ve mevcut görevliler hakkında yargı tarafından incelenmesi için soruşturma izni verdi.

