Ümraniye ve Zeytinburnu’nda Kurşunlama Şüphelilerine Darbe: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Zeytinburnu’nda son dönemde yaşanan silahlı saldırılara yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Toplam 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 6 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Ümraniye’de 5 Eylül 2025 tarihinde bir iş yerine motosikletle yaklaşan iki şüpheli, kurşun yağdırarak kaçmıştı.

Olayın ardından polis, olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik güvenlik kamerası kaydını titizlikle inceledi. Fiziki ve teknik takipler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli, 9 Eylül’de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişi daha yakalandı. Adli makamlar, bu dört şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.

Zeytinburnu’nda ise 11 Eylül’de hastane önünde eğlence mekanı işletmecisi Sezai Gülmez’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Ekipler, 60 saatlik kamera görüntüsünü analiz ederek şüphelileri belirledi. 12 Eylül sabahı düzenlenen baskın operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında saldırganların da bulunduğu altı kişi, mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kalan iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA