İnşa Ettikleri Binalara Astılar... Kartalkaya Faciasında Giden 78 Can İçin 78 Çarşaf

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de ocak ayında meydana gelen yangın faciasında eşini ve kızını kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, duygulandıran bir protesto eylemine imza attı. Doğan, inşa ettikleri binaların pencerelerine, faciada ölen 78 kişiyi simgeleyen 78 çarşaf astı.

Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangın aylardır Türkiye gündeminden düşmüyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı olayda yüzlerce kişi ailesinden insanları kaybetti.

Sömestr tatili için otelde bulunan Ceren Yaman Doğan (45) ile Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi kızı Lalin Doğan (17) da faciada hayatını kaybetti. Yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan da Paşaköy Mahallesi D-100 kara yolu kenarında inşa ettikleri binaların pencerelerine yangın faciasının simgesi olan beyaz çarşaflar astı.

'İHMAL DEĞİL OLASI KAST'

Doğan, yangından kurtulmak isteyenlerin odalardaki çarşafları birleştirip pencerelerden sarkıttıkları ve facianın en acı detayları arasında yer alan beyaz çarşaflardan ölenlerin anısına 78 çarşaf ile 'İhmal değil olası kast' yazılı pankart astı.

