Eurovision 2026 Öncesi İsrail Krizi! 5 Ülke Rest Çekti: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in katılımına yönelik tepkiler giderek büyüyor. Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda’nın ardından Hollanda da İsrail sahneye çıkarsa 2026’daki yarışmaya katılmayacağını duyurdu.

HOLLANDA’DAN NET MESAJ

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS tarafından yapılan açıklamada, "Gazze’de yaşanan ciddi insani trajedi" gerekçe gösterilerek İsrail’in yarışmaya dahil edilmesinin savunulamayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu yılki yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı ve bunun Eurovision’un 'apolitik' yapısına aykırı olduğu vurgulandı. Kurum, "Uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine dikkat çekti.

EUROVISION 2026 VİYANA’DA

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision’un 2026 ayağı Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak. Yarı finaller 12 ve 14 Mayıs’ta, büyük final ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Organizasyonu Avusturya’nın ulusal yayıncısı ORF üstlenecek.

TEPKİLERİN ODAĞINDA İSRAİL

Son yıllarda Eurovision, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları nedeniyle protestoların gölgesinde geçiyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 63 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 127’si çocuk olmak üzere 348 kişinin açlıktan öldüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi