80 Milyon Liralık Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Önce Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Başakşehir’de alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. İş insanı Hakan Selçuk Candar, tartıştığı Erdal Özlek’i vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Taraflar arasında yaklaşık 80 milyon liralık alacak anlaşmazlığı bulunduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
80 Milyon Liralık Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Önce Öldürdü, Sonra İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olayda iş insanı Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özlek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nda meydana geldi. Erdal Özlek (44), aralarındaki alacak meselesini konuşmak için iş insanı Hakan Selçuk Candar’ın (58) iş yerine gitti. Kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede içeride iki kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin çalışmasında, Candar’ın Özlek’i tabanca ile vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

80 MİLYON LİRALIK BORÇ

Her iki iş insanının da peynircilik sektörüyle uğraştığı, aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Özlek ve Candar’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Borç Cinayet
Son Güncelleme:
İstanbul'da 5 Katlı Binada Yangın! Ölü ve Yaralı Var İstanbul'da 5 Katlı Binada Yangın! Ölü ve Yaralı Var
Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye… Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi