80 Milyon Liralık Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Önce Öldürdü, Sonra İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olayda iş insanı Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özlek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nda meydana geldi. Erdal Özlek (44), aralarındaki alacak meselesini konuşmak için iş insanı Hakan Selçuk Candar’ın (58) iş yerine gitti. Kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede içeride iki kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin çalışmasında, Candar’ın Özlek’i tabanca ile vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

80 MİLYON LİRALIK BORÇ

Her iki iş insanının da peynircilik sektörüyle uğraştığı, aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Özlek ve Candar’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA-DHA