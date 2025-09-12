İstanbul'da 5 Katlı Binada Yangın! Ölü ve Yaralı Var

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında biri çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar ve dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 5 Katlı Binada Yangın! Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

CAN KAYBI VAR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Küçükçekmece Yangın
Son Güncelleme:
Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Ali Koç’a Dişli Rakip! Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp’ın Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı: Sosyal Medya İkiye Bölündü… Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı
Fenerbahçe’nin Taçsız Golcüsüydü! Serdar Dursun’un Yeni Takımı Belli Oldu: İmzayı Attı Geri Dönüyor İmzayı Attı, Geri Dönüyor
Sevilen Netflix Dizisinde Oynuyordu... Popüler Oyuncunun Şüpheli Ölümü: Arkadaşının Evinden Düşerek Can Verdi Netflix Dizisi Oyuncusu Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi