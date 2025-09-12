İstanbul'da 5 Katlı Binada Yangın! Ölü ve Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında biri çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar ve dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

CAN KAYBI VAR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

