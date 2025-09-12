Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, kent merkezindeki Saat Kulesi Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alican Taşar yönetimindeki 02 AEJ 436 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 AFE 312 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alican Taşar yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Trafik polisleri bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA