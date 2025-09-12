Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan 7 Kişiye İlk Duruşmada Tahliye

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen bir mitingde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 7 genç, ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, 1 Temmuz’da 100. gününe ulaştı. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Saraçhane Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adıyla bir miting düzenlendi. Mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınırken, aralarında en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, miting sonrası gözaltına alınan 35 genç hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açtı. Ayrıca, 7 genç hakkında da ek olarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ayrı bir dava dosyası hazırlandı. 3 Eylül’de İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada 6 genç tahliye edildi. Ancak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından tutuklu olan 7 genç için tahliye kararı çıkmadı.

JANDARMA EŞLİĞİNDE MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİLER

Tutuklu bulunan 7 gencin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı ilk duruşma, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gençler, jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Duruşmayı sanıkların aileleri, avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve basın mensupları izledi.

‘BU, ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİDİR’

Duruşmada gençlerin avukatları, müvekkillerinin uzun süredir delilsiz şekilde tutuklu bulunduğunu vurguladı. Avukat Onur Cingil, polis işlemlerinin usule aykırı yapıldığını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Bir diğer avukat Kerim Bütün ise, “Jandarma silahlı olarak duruşma salonunda yer almaktadır. Bu adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir” diyerek duruşmanın atmosferini eleştirdi.

Avukat Baran Yeltekin ise müvekkilinin gözaltı sırasında darp edilerek elmacık kemiğinin kırıldığını, ancak bu durumun hastane raporlarına yansıtılmadığını belirtti. Yeltekin, “Diplomasız Erdoğan” sloganının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

SAVCILIK TUTUKLULUĞUN SÜRMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, sanıkların iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasını isterken, Cumhuriyet Savcısı da tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme, 3 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan 7 genç hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyelerine karar verdi..

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu Saraçhane
