Reuters'tan Dikkat Çeken 'CHP' Analizi: İşte Tüm İhtimaller...

Aylardır CHP'ye yönelik art arda soruşturma, operasyon, tutuklamalar ve kayyım yoluyla artan baskı gündemden düşmezken, ana muhalefet partisinde yaşanan bu kriz uluslararası kamuoyunun da dikkatinden kaçmıyor. Dünyanın en büyük haber ajanslarından İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da yaşananlarla alakalı bir analiz yayımladı.

Analizde, 15 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek kurultay davası hatırlatılarak "Ankara'daki mahkemenin CHP'nin 2023 kongresini geçersiz kılma kararı partiyi yeniden şekillendirebilir, piyasaları sarsabilir, hatta 2028'de genel seçimlerin zamanlamasını dahi etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günkü davada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na olduğu gibi CHP kurultayının da iptal olabileceği vurgulanırken, "Kongre'de Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçiminde mağlup olan ve birçok CHP'linin güvenini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel seçilmişti. Mahkeme, kongreyi iptal ederek kayyım atayabilir ya da parti içinde yeni bir seçim olana kadar Kılıçdaroğlu'nu göreve getirebilir" denildi.

DAVA İLE İLGİLİ SENARYOLAR

Mahkemenin davayı reddetme veya 4 Kasım'da duruşması yapılacak olan kongreye ilişkin ayrı bir ceza davasının sonucunu beklemek için kararı erteleme seçeneklerinin olduğunu da aktaran Reuters, "Bunun sonuçları ne olacak?" başlığı altında ise dikkat çekici değerlendirmelere yer verdi.

Reuters, CHP'nin anketlerde AKP ile başa baş gittiğini ve gücünü koruduğunu belirterek "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılına kadar planlanmıyor, ancak Erdoğan yeniden aday olmak isterse bu tarihten önce yapılması gerekecek ve bunun için önemli bir parlamento desteğine ihtiyacı olacak. Yatırımcılar, NATO üyesi Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip edecek" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi