Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı

CHP'ye yönelik operasyonlar, tutuklamalar ve kayyım kararları hem parti içinde hem de seçmen nezdinde bir kriz yaratırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasının arkasından gözler 15 Eylül Pazartesi gününe çevrildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada, CHP’nin Kasım 2023’teki 38. Kurultayı için "yok hükmünde" yani "mutlak butlan" kararı verilmesi ihtimal dahilinde. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun da davanın kendi lehine olacağı konusunda "ümitli" olduğu söyleniyor.

İLK HAFTA GİTMEYECEK

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre; Kılıçdaroğlu lehine karar çıkması ihtimali kuvvetli bulunduğu için eski CHP Genel Başkanı ile görüşmek isteyen kişi sayısı çoğalıyor. Ancak kendisi bu konuyla alakalı çok az kişiyle görüşüp fikir alışverişinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu cephesinden söylenene göre, kararın lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyip bir hafta kadar ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül’de yapılması öngörülen kurultayla ilgili gelişmeleri bekleyecek.

Bir süre bekledikten sonra ise genel merkeze gidecek. Elbette gelişi sırasında protestolar da olması bekleniyor. Bu sırada CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri de binadan ayrılmayacak. Hatta, olağanüstü kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için de yiyecek stoku dahi yaptıkları öğrenildi.

GENEL MERKEZE YATAK

Kılıçdaroğlu bir süre gelişmeleri izleyecek, olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çabalayıp partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılar yapacak. Sonrasında ise Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana. Tahriklerden uzak durulmasını isteyip çalışmalarını sürdürecek. Giriş çıkışlarda muhtemel protestoların dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde kalması da önerildi. Hatta bunun için genel merkeze yatak konulması da gündemde.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan

çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı öne sürülen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak.

ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, göreve başlaması halinde, kısa bir süre sonra ne Cumhurbaşkanlığı ne de CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağı mesajını verecek. Partiyi kongreye götürecek. Kılıçdaroğlu’nun çevresi, "Genel başkanımız başından beri partimizi güvenli bir limana götürmek istediğini söylüyordu. Bunun için çaba gösterecek" dedi.

MYK’YA SINIRLI ÜYE

Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu üyesi sayısını da yeniden ele alacak, Grup Başkanvekilleri, MYK’da

değişiklikler yapacak. MYK’nın üye sayısı 5-6 ile sınırlı tutulacak. Parti Meclisi’nde çoğunluk mevcut yönetimde olduğu için Parti Meclisi toplantısı zorunlu olmadıkça yapılmayacak.

Kaynak: Sözcü