Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Dikkat Çeken Çağrı: 'En Önemli Güvence Kendisi'

CHP’de kayyım ve kurultay davası tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken bir çağrı geldi.

Medyascope’ta Ruşen Çakır’a İstanbul’daki açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaorğlu’na yönelik, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullandı.

'CHP ALEYHİNE KARAR BEKLEMİYORUM'

15 Eylül’deki kurultay davasında CHP aleyhine karar çıkmasını beklemediğini kaydeden Özel, İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatan Özel, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” dedi.

Kaynak: Medyascope