Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Dikkat Çeken Çağrı: 'En Önemli Güvence Kendisi'

CHP Genel Başkanı Özgür partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaoğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Dikkat Çeken Çağrı: 'En Önemli Güvence Kendisi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de kayyım ve kurultay davası tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken bir çağrı geldi.

Medyascope’ta Ruşen Çakır’a İstanbul’daki açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaorğlu’na yönelik, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Dikkat Çeken Çağrı: 'En Önemli Güvence Kendisi' - Resim : 1

'CHP ALEYHİNE KARAR BEKLEMİYORUM'

15 Eylül’deki kurultay davasında CHP aleyhine karar çıkmasını beklemediğini kaydeden Özel, İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatan Özel, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” dedi.

Özgür Özel’den İktidara Özgür Çelik Resti: 'Hizmet Yapsam Özgür Çelik ile Açarım, Hapis Yatsam Özgür Çelik ile Yatarım'Özgür Özel’den İktidara Özgür Çelik Resti: 'Hizmet Yapsam Özgür Çelik ile Açarım, Hapis Yatsam Özgür Çelik ile Yatarım'Güncel

Kaynak: Medyascope

Etiketler
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
CHP'nin İstanbul Kongresine İptal Davasında Yeni Gelişme CHP İstanbul Kongresine İptal Davasında Yeni Gelişme
Komisyonda 'Kayyım' Gerginliği: Araya Numan Kurtulmuş Girdi Komisyonda 'Kayyım' Gerginliği: Araya Numan Kurtulmuş Girdi
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? Mahkemenin Ret Kararına Gürsel Tekin'den İlk Yorum