Komisyonda 'Kayyım' Gerginliği: Araya Numan Kurtulmuş Girdi

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 8. Toplantısı sona erdi. Bir sonraki toplantının yarın yapılacağı bildirildi.

Toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dinlendi.

‘KAYYIM’ GERGİNLİĞİ

Toplantıda, CHP’li milletvekilleri İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasına tepki gösterdi.

AKP’li vekiller ise durumunun ‘CHP’nin iç işi’ olduğunu belirtirken, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Gerginlik, Kurtulmuş’un araya girmesiyle sona erdi.

‘FIRSATI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Elimizde bir fırsat var. Ya biz bu fırsatı çok kısa sürede, tekraren söylüyorum, birtakım provokasyonların bunu heba etmesine imkan vermeden kısa sürede toplumun büyük kesimlerince kabul edilecek bir üslupla bunu tamamlayacağız. Ya da Allah korusun bu tarihi fırsatı heba edeceğiz. Bir arkadaşımız söyledi, toplumsal desteğin ben hala çok yüksek olduğunu görüyorum. Tedirginliklerin var olduğu, sürdüğü görülüyor. O da aşikar. Bunları aşmamız lazım. Bunun için neler yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. En başta da bu komisyonu siyasi partiler arasında bir atışma ya da hesaplaşma platformuna çevirmememiz lazım” ifadesini kullandı.

Komisyonun yarın yapılacak 9. Toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği temsilcileri dinlenecek.

