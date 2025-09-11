CHP'nin İstanbul Kongresine İptal Davasında Yeni Gelişme

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesine karar verildi.

CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildiği bildirildi.

İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla birleştirilme talebinine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Öte yandan, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yönetiminin yerine Gürsel Tekin’inde içinde olduğu bir heyet görevlendirilmişti.

CHP tarafı kararı tanımayacaklarını açıklarken, Gürsel Tekin kayyım görevini kabul ederek İl Başkanlığına gideceğini duyurmuştu. Tekin 5 bin polis eşliğinde binaya girebilmişti.

CHP ise İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımıştı.

Kaynak: AA

CHP İstanbul Kongre
