Kılıçdaroğlu’ndan Kayyım Krizi Gölgesinde 'Altı Ok' Mesajı

CHP’de kayyım tartışmaları ve Gürsel Tekin’in çıkışları sıcaklığını korurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partinin ideolojik çizgisine dair bir açıklama geldi. CHP’nin 102. yılı vesilesiyle X hesabından yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Altı Ok felsefesine dikkat çekti. Bu ilkelerin demokrasi ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet yurttaş demektir. Halkı padişahın kulu olmaktan kurtarıp onurlu vatandaş yapan şey cumhuriyetçiliktir" dedi.

OTORİTERLİK KARŞITI VURGUSU

Kılıçdaroğlu, CHP’nin sosyal demokrat bir parti olduğunu hatırlatarak, “Her koşulda demokrasiyi savunur, otoriter yönetimlere karşıdır, eleştirilere açıktır. Altı Ok, hem büyümenin hem vatan sevgisinin hem de demokrasinin güvencesidir” ifadelerini kullandı. Altı Ok’un güncellenmiş yorumunun Türkiye’yi çağdaş ve özgürlükçü demokrasiye çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, milliyetçilik ilkesini ise “etnik temele değil, siyasi birlikteliğe” dayandırdı. Devrimcilik ilkesinin CHP için değişim ve bilimden kopmamak anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Devrimcilik geleceğin öncüsü olmaktır. CHP’nin devrimcilik anlayışı budur” dedi. Cumhuriyetçilik ilkesini 'halkı padişahın kulu olmaktan çıkarıp onurlu yurttaş yapmak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, ikinci yüzyıl için r'efah milliyetçiliği' kavramını öne çıkardı.

Halkın Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yaşında. Kutlu olsun… pic.twitter.com/ciNWzsWQZm — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2025

