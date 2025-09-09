Kılıçdaroğlu’ndan Kayyım Krizi Gölgesinde 'Altı Ok' Mesajı

CHP’de kayyım krizi devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu Altı Ok üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet yurttaş demektir, laiklik özgürlüklerin güvencesidir, Altı Ok demokrasinin teminatıdır” dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’ndan Kayyım Krizi Gölgesinde 'Altı Ok' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de kayyım tartışmaları ve Gürsel Tekin’in çıkışları sıcaklığını korurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partinin ideolojik çizgisine dair bir açıklama geldi. CHP’nin 102. yılı vesilesiyle X hesabından yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Altı Ok felsefesine dikkat çekti. Bu ilkelerin demokrasi ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet yurttaş demektir. Halkı padişahın kulu olmaktan kurtarıp onurlu vatandaş yapan şey cumhuriyetçiliktir" dedi.

OTORİTERLİK KARŞITI VURGUSU

Kılıçdaroğlu, CHP’nin sosyal demokrat bir parti olduğunu hatırlatarak, “Her koşulda demokrasiyi savunur, otoriter yönetimlere karşıdır, eleştirilere açıktır. Altı Ok, hem büyümenin hem vatan sevgisinin hem de demokrasinin güvencesidir” ifadelerini kullandı. Altı Ok’un güncellenmiş yorumunun Türkiye’yi çağdaş ve özgürlükçü demokrasiye çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, milliyetçilik ilkesini ise “etnik temele değil, siyasi birlikteliğe” dayandırdı. Devrimcilik ilkesinin CHP için değişim ve bilimden kopmamak anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Devrimcilik geleceğin öncüsü olmaktır. CHP’nin devrimcilik anlayışı budur” dedi. Cumhuriyetçilik ilkesini 'halkı padişahın kulu olmaktan çıkarıp onurlu yurttaş yapmak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, ikinci yüzyıl için r'efah milliyetçiliği' kavramını öne çıkardı.

CHP'lilerden Gürsel Tekin'e 'Kayyım' Resti! Taksim'e Bıraktığı 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' Yazılı Çelenk KaldırıldıCHP'lilerden Gürsel Tekin'e 'Kayyım' Resti! Taksim'e Bıraktığı 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' Yazılı Çelenk KaldırıldıGüncel

Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız' 'Hayatı Durduracağız'
DEM Parti'den 'Komisyon Öcalan'la Görüşsün' Çağrısı DEM Parti'den 'Komisyon Öcalan'la Görüşsün' Çağrısı
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
NASA Onayladı: Evdeki Nemi Küfü Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor! 1 Saksı Yetiyor NASA Onayladı: Evdeki Nemi Küfü Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor! 1 Saksı Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı