CHP'lilerden Gürsel Tekin'e 'Kayyım' Resti! Taksim'e Bıraktığı 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' Yazılı Çelenk Kaldırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Özgür Çelik yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, dün yaşanan engellemelere rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmişti.

Tekin, "Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bina tartışması içine girmek istemiyoruz. Yeter ki üstünde altı oklu, CHP yazan bina olsun, her yer bizimdir” demişti.

CHP’de tansiyon yükselten son gelişmelerin ardından dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kayyım atanan ve artık CHP'nin Eski İstanbul İl Başkanlığı olan binada toplantı odasının kapısının kırıldığını duyurdu. Kapının fotoğrafını paylaşan Avşar “Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor?” diyerek seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümünde, gitme korkusundan elleri ayaklarına dolaşanların düştüğü durum: İl başkanlığımızın toplantı odasının kapısını kırmak!



Hukuk işliyormuş öyle mi? Hangi hukuk size kapı kırmayı emrediyor? Kim yazdı bu emri size? Bu bizim bildiğimiz… pic.twitter.com/2GVdp5Y2yy — Cem Avşar (@cem_avs) September 9, 2025

GÜRSEL TEKİN’İN ÇELENGİ KALDIRILDI

Öte yandan CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlediği çelenk bırakma töreninde, kayyım Gürsel Tekin tarafından bırakılan çelengin "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısıyla birlikte kaldırıldığı belirtildi.

