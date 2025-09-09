Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin içinde bulunduğu krizle alakalı İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Özel, yargı eliyle iktidarın saldırısı altında olduklarını vurgulayarak, bu durumun bu şekilde devam etmesi durumunda "hayatı durma noktasına getirecek" kapsamlı protestolar ve hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Başkan Ekrem İmamoğlu dahil birçok partilinin tutuklanmasının arkasından CHP, art arda birçok operasyon ve mahkeme kararıyla büyük bir kriz yaşıyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınıp yerine Gürsel Tekin ve bir heyetin kayyım atanmasına tepki yağıyor.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ağır bir saldırı altında olduğunu ve bu baskılar devam ederse hayatı durma noktasına getirecek kapsamlı protestolar ve hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi.

Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız' - Resim : 1

'BARIŞÇIL VE ETKİLİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıyı kullanarak muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını söyleyen Özgür Özel, bu hamleleri "hukuki darbe" şeklinde tanımladı. Ana muhalefet lideri, hükümetin baskılarına karşı birçok planları olduğunu ifade ederek bunlardan birinin de "hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri" olduğunu aktardı.

Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız' - Resim : 2

On milyonlar düzeyinde bir halk hareketi potansiyelinden bahseden Özel, detay vermek istemediğni belirterek "Erdoğan’ın tepkimizi önceden tahmin etmesini istemem" dedi. CHP lideri, Erdoğan’ın Rusya tarzı bir tek parti sistemi kurmayı amaçladığını ve CHP’nin bu planın önündeki son engel olduğunu savundu.

Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'Siyaset
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi'Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Gürsel Tekin CHP
Son Güncelleme:
Ali Koç Bugün Açıklayacak! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor: İşte İstanbul’a Geliş Saati Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e Seslendi: 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem' 'Partiye Zarar Vermek İsteyeni Kardeşim Olsa Affetmem'
Piyasaları Altüst Eden Karar! Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'