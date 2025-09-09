Özgür Özel'den 'Protesto' Çıkışı! 'Hayatı Durduracağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Başkan Ekrem İmamoğlu dahil birçok partilinin tutuklanmasının arkasından CHP, art arda birçok operasyon ve mahkeme kararıyla büyük bir kriz yaşıyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınıp yerine Gürsel Tekin ve bir heyetin kayyım atanmasına tepki yağıyor.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ağır bir saldırı altında olduğunu ve bu baskılar devam ederse hayatı durma noktasına getirecek kapsamlı protestolar ve hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi.

'BARIŞÇIL VE ETKİLİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıyı kullanarak muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını söyleyen Özgür Özel, bu hamleleri "hukuki darbe" şeklinde tanımladı. Ana muhalefet lideri, hükümetin baskılarına karşı birçok planları olduğunu ifade ederek bunlardan birinin de "hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri" olduğunu aktardı.

On milyonlar düzeyinde bir halk hareketi potansiyelinden bahseden Özel, detay vermek istemediğni belirterek "Erdoğan’ın tepkimizi önceden tahmin etmesini istemem" dedi. CHP lideri, Erdoğan’ın Rusya tarzı bir tek parti sistemi kurmayı amaçladığını ve CHP’nin bu planın önündeki son engel olduğunu savundu.

