Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi'

Mahkeme kararıyla 2 Eylül tarihinde yönetimin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyet atandı. Siyasi gündemi değiştiren olayın arkasından iki gündür il binası önünde tansiyon hala yüksekken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nasıl reaksiyon aldığı da yakından takip ediliyor.

Son olarak gazeteci Gürbüz Evren, tv100 canlı yayınında yaşananlarla alakalı dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi. Evren, CHP liderinin aslında "işi büyütmeden" kayyım Gürsel Tekin ile görüşme eğilimde olduğunu ancak kendisine Silivri Cezaevi'nden gelen bir mesaj sonrası tüm gemileri yaktığını ileri sürdü.

'BÜTÜN KAPILAR KAPATILACAK' MESAJI

Gürbüz Evren, yayında yaptığı açıklamada "Özgür Özel Bey, bu iş fazla abartılmadan Gürsel Tekin Bey ile görüşmenin yolları neler olabilir diye düşünürken, İstanbul Cezaevi’nden gelen bir mesajla 'Kesinlikle kimseyle görüşülmeyecek, bütün kapılar kapatılacak, görüşme dahi düşünülmeyecek' denilmesi üzerine vazgeçilmiş" diye konuştu.

Gürbüz Evren, yayında kendisine "Ekrem Bey'den mi bahsediyorsunuz? Biraz daha açık konuşur musunuz?" diye sorulması üzerine "Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirmiş" ifadelerini kullandı.

