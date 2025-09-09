Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınıp yerine Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyetin getirilmesine tepki yağıyor. Bazı eski il başkanlarının da Tekin'e destek verdiği iddia edilirken, bu kişilerden olduğu öne sürülen Canan Kaftancıoğlu, iddiayı yalanlayarak Tekin'in yanında yer almadı.

Ancak YouTube'da yayın yapan FETÖ firarisi Tarık Toros, kanalında Canan Kaftancıoğlu hakkında sert sözler sarf etti. Kaftancıoğlu'nun etkisi çok güçlü bir figür olduğunu dile getiren Toros, açıkça Gürsel Tekin'in yanında yer almasa da ona kapıları da kapatmadığını söyleyerek eski il başkanını hedef aldı.

'HEP BİR AĞIZDAN KORO HALİNDE BAŞLADINIZ'

Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından Toros'a sert bir yanıt verdi. Yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü y.vşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım" ifadelerini kullandı.

Ne işbirlikçi olduğunu ne de tehditlerden korku susacağını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala… Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!" dedi.

Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim…



Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız.



Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım.



Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum… pic.twitter.com/bmBEGqBfJQ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi