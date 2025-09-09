Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...'

Canan Kaftancıoğlu, kendisinin Gürsel Tekin ile iş birliğine hazır olduğunu iddia eden FETÖ firarisi Tarık Toros'a sert bir yanıt verdi. Kaftancıoğlu, organize bir saldırıya uğradığını belirterek "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim…" diye başlayarak Toros'a ateş püskürdü.

Son Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınıp yerine Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyetin getirilmesine tepki yağıyor. Bazı eski il başkanlarının da Tekin'e destek verdiği iddia edilirken, bu kişilerden olduğu öne sürülen Canan Kaftancıoğlu, iddiayı yalanlayarak Tekin'in yanında yer almadı.

Ancak YouTube'da yayın yapan FETÖ firarisi Tarık Toros, kanalında Canan Kaftancıoğlu hakkında sert sözler sarf etti. Kaftancıoğlu'nun etkisi çok güçlü bir figür olduğunu dile getiren Toros, açıkça Gürsel Tekin'in yanında yer almasa da ona kapıları da kapatmadığını söyleyerek eski il başkanını hedef aldı.

Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...' - Resim : 1

'HEP BİR AĞIZDAN KORO HALİNDE BAŞLADINIZ'

Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından Toros'a sert bir yanıt verdi. Yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü y.vşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım" ifadelerini kullandı.

Ne işbirlikçi olduğunu ne de tehditlerden korku susacağını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala… Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Canan Kaftancıoğlu CHP
Son Güncelleme:
