'Gürsel Tekin'le Birlikte İl Binasına Gideceği' İddia Edilmişti: Canan Kaftancıoğlu Cephesinden Açıklama Geldi

Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'e eşlik ederek pazartesi günü il başkanlık binasına gideceği iddiasına açıklama geldi. Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı, iddiayı yalanlayarak Kaftancıoğlu'nun sessizliğinin nedenini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım atanmasının arkasından Gürsel Tekin de başkanlığa atanırken, gazeteci Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan kayyım Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini öne sürdü.

'Gürsel Tekin'le Birlikte İl Binasına Gideceği' İddia Edilmişti: Canan Kaftancıoğlu Cephesinden Açıklama Geldi - Resim : 1
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

BASIN DANIŞMANINDAN TEPKİ

Ardından T24, yaptığı haberde, Kaftancıoğlu'na açtıkları telefonların ve mesajla gönderdikleri soruların yanıtsız kaldığını aktardı. Gazeteci Zübeyde Sarı ise sosyal medyada bu yöndeki bir paylaşımı alıntılayarak "İddia değil net bilgi" yorumunu yaptı. Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz ise bu paylaşıma tepki göstererek iddialara yanıt verdi.

'Gürsel Tekin'le Birlikte İl Binasına Gideceği' İddia Edilmişti: Canan Kaftancıoğlu Cephesinden Açıklama Geldi - Resim : 2
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

'KAFTANCIOĞLU İSTANBUL DIŞINDA'

Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz, Sarı'ya verdiği yanıtta "Peki bu “net bilgi”den bizim neden haberimiz yok? Yazmak zorunda kaldığımı belirterek: Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır. “Aradık – mesaj attık, ulaşamadık” tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

