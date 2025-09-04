Gürsel Tekin 'Teminat' Verdi! 'Gerçek CHP'li Biziz'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanmasına tepki yağan Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tekin, kendisi ve heyetindekilerin "gerçek Cumhuriyet Halk Partililer" olduğunu iddia ederek "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak" dedi.

Dün CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilip CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrası Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na "geçici kurul" adı altında kayyım olarak atandı.

Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gerçekleştirdikleri olağanüstü toplantıda kararı tartışırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "görevi kabul ettiği için" Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kendisi bir savunma yapmadan ihraç edilemeyeceğini söyleyen Gürsel Tekin için CHP, savunma adına 15 gün süre verdi. Tekin, sözlü savunma yapmak istemesi halinde de 26 Eylül’de genel merkezdeki toplantıya davet edildi.

'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI'

Partideki bu karışıklığa ve tepkilere rağmen Tekin görevi yapacağı konusunda ısrar ederken, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tekin, paylaşımında "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir" ifadelerine yer verdi.

