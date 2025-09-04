İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alması, CHP’de büyük bir tartışma yaratmıştı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir kurulun atanmasına ve 39. Olağan Kurultay süreci kapsamındaki İstanbul il ve ilçe kongrelerinin durdurulmasına hükmetti.

Bu kararın ardından, Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe seçim kurulları, 13-14 Eylül 2025’te yapılması planlanan CHP ilçe kongrelerini “yapılamaz” kararıyla iptal etti. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu’nun kararında, mahkemenin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararının 3. maddesine atıfta bulunuldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, "39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir."

Benzer gerekçelerle, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe seçim kurulları da CHP’nin bu ilçelerdeki kongrelerini durdurdu. Kararlar, İstanbul İl Seçim Kurulu’na bildirildi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik, 342 oyla il başkanı seçilmiş, rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Çelik, “değişimcilerin adayı” olarak görülürken, Canpolat “Genel Merkez çizgisindekilerin adayı” olarak değerlendiriliyordu. Ancak kongrede “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar ve basına yansıyan ses kayıtlarına dayanarak soruşturma başlattı. İddialar arasında, bazı delegelere 150.000 TL ile 350.000 TL arasında para teklif edildiği, telefon ve tablet hediyeleri ile belediyelerde iş vaadi gibi menfaatler sunulduğu öne sürüldü. Ayrıca, kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı ve ilk duruşma için 6 Ocak 2026 tarihi belirlendi.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te kongrenin iptaline karar vererek, Çelik ve mevcut yönetimi görevden uzaklaştırdı. Yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir kurul atandı. Mahkeme, 196 delegenin de görevden uzaklaştırılmasına hükmetti ve CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecini İstanbul için durdurdu.

