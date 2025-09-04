MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla Taşı' Çıkışı... 'Geliyor Gelmekte Olan'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak "Farkında mısın geliyor gelmekte olan" diye seslendi. Yalçın, Özgür Özel'in parti yöneticiliğini eleştirerek "Halk CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır" dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alınıp yerine kayyım olarak Gürsel Tekin ve ekibi atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iktidara tepki göstererek CHP'nin kurultay davası konusunda da rest çekti. Özel, partiye kayyım atansa da mücadeleye devam mesajı verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Özgür Özel farkında mısın geliyor gelmekte olan" başlıklı paylaşımla CHP liderine yanıt verdi. MHP’li Yalçın, paylaşımında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor" ifadelerine yer verdi.

'HALK, SANDIĞI MUSALA TAŞI YAPACAK'

Özgür Özel'i "acemilik" ile suçlayan Yalçın, "Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir” düsturuna dayaması oldu" dedi.

MHP'li Yalçın, paylaşımını "Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır" sözleriyle noktaladı.

