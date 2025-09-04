Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Görüşecek! Saat Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00’de MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Görüşecek! Saat Belli Oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceğini duyurdu.

Görüşmenin saat 17.00 olarak belirlendi. Duran, görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP
