Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Görüşecek! Saat Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00’de MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceğini duyurdu.
Görüşmenin saat 17.00 olarak belirlendi. Duran, görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 4, 2025
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir.
