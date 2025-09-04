Kongre İptali Sonrasında CHP'li 81 İl Başkanından Ortak Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 il başkanını İstanbul’a çağırmıştı.

CHP Lideri Özgür Özel’in İstanbul’a daveti sonrasında İstanbul’a gelen il başkanları, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

CHP'li 81 il başkanının ortak açıklama yaptığı ana ait bir fotoğraf

Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’nun okuduğu ortak açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı’nın Özgür Çelik olduğu vurgulanarak, kayyım kararının tanınmadığı belirtildi.

MAHKEME KARARINA 'ÖZGÜR ÇELİK' RESTİ

Açıklamada "CHP, 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir” denildi ve gerim adım atılmayacağı vurgulandı.

'KURULUŞ YILI' VURGUSU

CHP’nin Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığı olduğu belirtilen açıklamada, CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine de dikkat çekildi.

ORTAK 'MÜCADELEYE DEVAM' MESAJI

Mücadelenin devam edeceğini belirten CHP’li il başkanları “Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hâle getirmek isteyenler gaflet içindedir. CHP, bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: 'BÜTÜN KURUMLAR SALDIRI ALTINDA'

81 il başkanının ortak açıklaması öncesinde görevden alınan CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik de açıklamalar yaptı. Görevinin başında olduğu mesajını veren Özgür Çelik, 81 il başkanına teşekkürlerini sunarak “Partimiz 300 gündür büyük bir saldırı altında, Türkiye'de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, bütün kurumlar bir saldırı altında" dedi.

