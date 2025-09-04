İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı! Bundan Sonra Yasaklandı, Bunu Yapana Büyük Ceza Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği yayımladığı genelgeyle, İstanbul Boğazı Kıyı Alanlarında Günübirlik Gezi Tekneleri, Gezinti Tekneleri, Yüzer Tesis İşletme Belgeli Tekneler ve Gezi Amaçlı İşletme Belgeli Ticari Yatların faaliyetlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN TEKNE VE YAT KARARI

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı genelgede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Boğazı, doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öneme sahip olup, denizcilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir bölgedir. Ancak son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana gelmiştir.

Bu çerçevede; yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapılar önemli güvenlik sorunlarına yol açmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu; Deniz Turizmi Yönetmeliği; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği; 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği; 2872 sayılı Çevre Kanunu; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can¬ mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli, yasal ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Madde 1: İzinsiz Kıyı Yapılarının İndirme ve Bindirme Yeri Olarak Kullanımının Yasaklanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapıları (iskele, rıhtım, tonoz vb.) üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri boyda: Günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar tarafından yolcu indirme-bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır. Bu faaliyetlerin kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yürütülmesi sağlanacaktır.

Madde 2: Bağlama ve Barınma Hizmeti Verilmesi

İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak büyüklükleri itibarıyla gerek deniz trafiği, gerekse karada trafik yoğunluğu yapan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerden usulsüz biçimde elektrik, su ve atık alımı gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar için, İstanbul Boğazının Avrupa ve Anadolu kıyılarında kıyı tesisi işletme izni olan yerler barınma ve bağlama alanı olarak belirlenmiştir. Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasadışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır.

Madde 3: Uygulama ve Koordinasyon

Karar kapsamındaki düzenlemeler 08.09.2025 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Kararın etkin uygulanması amacıyla: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, Valiliğimiz koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket edecektir.

Ayrıca, Valiliğimiz bünyesinde kurulacak olan "Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu" tarafından düzenli denetimler gerçekleştirilecektir.

Madde 4: Yaptırımlar

Yukarıda tanımlanan alanlarda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hangi boyda olursa olsun hiçbir deniz aracının bağlanmaması, bu alanların boş kalması sağlanacaktır. Bu karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında; 618 sayılı Limanlar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar yetkili birimlerce yapılan tespitler doğrultusunda Bölge Liman Başkanlığı tarafından derhal ve istisnasız uygulanacaktır.

Madde 5: Sonuç ve Yükümlülük

Bu karar; Kamu düzeninin ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi, altyapı güvenliğinin sağlanması, deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amaçları doğrultusunda alınmış olup, İstanbul ili sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacaktır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu karara uymakla yükümlüdür."

Kaynak: AA