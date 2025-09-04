Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanması CHP’de tansiyonu yükseltmiş, parti karara itiraz için mahkemeye başvurmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Partideki gelişmeler sonrasında gözler CHP Kurultayı davasında ne karar verileceğine çevrilmişken dikkat çeken bir ziyaret duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

ZİYARET SAATİ BELLİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi. Sürpriz görüşme sonrasında iki ismin gazetecilere bir açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA