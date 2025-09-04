Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu
CHP İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından CHP’de hareketlilik yaşanırken, dikkat çeken bir ziyaret açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanması CHP’de tansiyonu yükseltmiş, parti karara itiraz için mahkemeye başvurmuştu.
ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK
Partideki gelişmeler sonrasında gözler CHP Kurultayı davasında ne karar verileceğine çevrilmişken dikkat çeken bir ziyaret duyuruldu.
ZİYARET SAATİ BELLİ OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi. Sürpriz görüşme sonrasında iki ismin gazetecilere bir açıklaması bekleniyor.
