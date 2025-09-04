Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu

CHP İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından CHP’de hareketlilik yaşanırken, dikkat çeken bir ziyaret açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanması CHP’de tansiyonu yükseltmiş, parti karara itiraz için mahkemeye başvurmuştu.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu - Resim : 1
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Partideki gelişmeler sonrasında gözler CHP Kurultayı davasında ne karar verileceğine çevrilmişken dikkat çeken bir ziyaret duyuruldu.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu - Resim : 2
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
ZİYARET SAATİ BELLİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi. Sürpriz görüşme sonrasında iki ismin gazetecilere bir açıklaması bekleniyor.

Özgür Özel'den 'Kayyım' İsyanı... 'Bizi Korkutmak İstiyorlar, Korkmayacağız!'Özgür Özel'den 'Kayyım' İsyanı... 'Bizi Korkutmak İstiyorlar, Korkmayacağız!'Siyaset

Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret EttiKayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret EttiSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel Özgür Çelik Müsavat Dervişoğlu
Son Güncelleme:
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
CHP Kurultay Davasına Günler Kala Dikkat Çeken Gelişme! Bakan Tunç 'Birbirini Etkiler' Demişti Kurultay Davasına Günler Kala Dikkat Çeken Gelişme
İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı! Bundan Sonra Yasaklandı, Bunu Yapana Büyük Ceza Kesilecek İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı
Özgür Özel'e Yumruklu Saldırıda Ara Karar Özgür Özel'e Yumruklu Saldırıda Karar
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti