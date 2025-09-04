CHP Kurultay Davasına Günler Kala Dikkat Çeken Gelişme! Bakan Tunç 'Birbirini Etkiler' Demişti

CHP’nin kurultay davasına günler kala yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan mahkeme, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyım atanmasına ilişkin dosyanın gönderilmesini talep etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce "Her iki dava birbirini etkileyecek düzeyde" demişti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davaya sayılı günler kala yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın iptali istemiyle görülen davada, mahkeme İstanbul’dan kritik kayyım dosyasını istedi.

KURULTAY DAVASINDA KRİTİK GELİŞME

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali sonrası kayyım atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazı göndererek, bu dosyanın kendilerine iletilmesini talep etti. Mahkeme ayrıca, aynı kongreyle ilgili açılan ceza davasına ait dosyaların da kendilerine ulaşmasını istedi. Bu doğrultuda İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne de resmi yazı gönderildi.

CHP Kurultay Davasına Günler Kala Dikkat Çeken Gelişme! Bakan Tunç 'Birbirini Etkiler' Demişti - Resim : 1

Kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, seçim tamamen yok sayılacak ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönmüş olacak. Davanın bir sonraki duruşması ise 15 Eylül tarihinde yapılacak.

BAKAN TUNÇ "DAVALAR BİRBİRİNİ ETKİLER" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı TRT Haber'de İstanbul'daki kongre davasının Ankara'daki kurultay davasını etkileyeceğini öne sürmüştü. Bakan Tunç, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde" açıklamasında bulunmuştu.

CHP Kurultay Davasına Günler Kala Dikkat Çeken Gelişme! Bakan Tunç 'Birbirini Etkiler' Demişti - Resim : 2

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tunç'un CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen kararın kurultay davasını etkileyebileceği yönünde yaptığı açıklamaya sert tepki göstermişti. "Sarayın yargıya talimatını TRT'den duyurdu" diyen Yücel, Adalet Bakanı'nın usule uygun hareket etmediğini belirterek görevinden istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

CHP
