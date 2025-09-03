Özgür Özel'den 'Kayyım' İsyanı... 'Bizi Korkutmak İstiyorlar, Korkmayacağız!'

Kayyım kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar" dedi. Kararın amacının kendilerini korkutmak olduğunu belirten Özel, "'Korkmayacağız, sinmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytinburnu'ndaki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, konuşmasının büyük bölümünü partisinin İstanbul il yönetimine kayyım atanmasına ayırdı. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün bütün Türkiye'nin gözü burada. Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki, biz kararı alır kayyumları atarız, CHP'yi susturur, sindiririz. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun. Ey Erdoğan, bu meydana bir bak bakalım, bu meydan korkuyu evde bıraktı. Yıllarca reisiniz oynadı, kazandı, sevindi. 47 yıl sonra biz kazandık. 23 sonra siz yenilince sizin reisiniz topu aldı, kesmeye çalışıyor. O bir korkak! O topu dedenizin elinden alın. Yener, yeniliriz, demokrasi hepimiz için lazım.

Özgür Özel'den 'Kayyım' İsyanı... 'Bizi Korkutmak İstiyorlar, Korkmayacağız!' - Resim : 1

'ARTIK SEÇİMİN ÖNEMİ YOK'

* Bu yargı çetesi Türkiye'yi kirli bir yola soktu. Artık kimsenin mazbatasının bir garantisi yok, kazanılan seçimin önemi yok, eldeki belgenin önemi yok. Bir asliye hukuk mahkemesini ikna eden, bugüne kadar İstanbul İl Kongresi'ne ve Kurultayımıza 9 kere tedbir talep ettiler. 9 hakim bu aşamada tedbir demek karar demektir, yanlış iştir deyip bu talepleri reddetti. 10'uncusunu buldular, kendi istedikleri kumpası kurdular ama Türkiye'de seçim hukukunu, serbest seçimleri askıya aldılar. Muhalefet partilerinin her bir sayın genel başkanına şükranlarımı sunuyorum. Ancak tehdit altında olan sadece muhalefet partileri değildir, topyekun çok partili rejimdir, seçimli yarışlardır. Karşımızda kaybedince gitmeyen yetkiyi gasp eden, hukuku gasp eden, demokrasiyi gasp eden bir rejim vardır. Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız.

* 15 Temmuz akşamı Tayyip Bey'in ne istediyse verdikleri, etle tırnak gibi oldukları, altına tank verdikleri, F16'ya bindirdikleri darbeye kalkıştı. Darbe, demokrasiye karşıydı, seçilmişlere karşıydı. Erdoğan düşmanımızdır, AK Parti rakibimizdir demedik, demokrasinin arkasında durduk, seçilmişlerin arkasında durduk. O gün bize dünyaya darbeyi birlikte anlatalım diyenler, darbe bir bütün olarak tüm siyaset kurumunu hedef alıyor diyenler, bugün kaybettikleri seçimden sonra bir bütün olarak tüm siyaset kurumunu hedef alan bir darbeyi yönetiyorlar. Buradan bizlere sahip çıkan muhalefet partilerine ve tüm seçmenlere sesleniyoruz. Darbelerin dostu yoktur. Hedefi vardır, o hedefi yalnız bırakırsanız bir sonraki hedef siz olursunuz. Biz hiçbir darbeden medet ummamış, hiçbir darbeye teslim olmamış, darbelerde il başkanlıkları, genel merkezleri ele geçirilmiş, yöneticileri işkencelerden geçirilmiş, il başkanları suikastlara uğramış, şehit edilmiş bir parti olarak milletten başka güce inanmayız. Başkasının önünde eğilmeyiz. Teslim olmadık, teslim olmayacağız.

'SİNMEYECEĞİZ'

* Bizi korkutmak istiyorlar, korkmayacağız, susturmak istiyorlar, susmayacağız. Sindirmek istiyorlar, sinmeyeceğiz. Emin olsunlar ki biz bir adım geri atarsak, onlar bu ülkeyi yüz yıl geri götürecekler. Biz bir kelime eksik konuşursak, onlar bu milleti susturacaklar. Biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürecekler. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız.

