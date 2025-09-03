CHP'den 'Gürsel Tekin' Hamlesi, Kayyım Olmayı Kabul Etmişti, 15 Gün Süresi Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması Türkiye’nin gündeminde yerini korurken, yönetime Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı.

Tekin’in görevi kabul edeceğin açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

CHP’nin Gürsel Tekin’den savunma istediği bildirildi. Tekin’in 15 gün içinde savunma yapması gerektiği öğrenildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Tekin'in ihraç edildiğini açıklamıştı. Özel kayyım olarak atanan diğer üyelerin tutumunu bilmediğini ancak onların da bu görevi kabul etmesi halinde ihraç edileceklerini belirtmişti

Kaynak: Haber Merkezi