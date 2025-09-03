MHP'li Feti Yıldız'dan Bu Kez 'Delil' Çıkışı: 'Hukuka Aykırı Delil Hükme Esas Alınamaz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hukuk ve yargılamalara ilişkin yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu kez ‘delil’ konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yıldız, "Hukuka aykırı bir delil veya duruşmaya getirilip tarafların tartışılmasına açılmamış veya buna imkan sağlanmamış bir delil, ne kadar güçlü olursa olsun hükme esas alınamaz” dedi.

Ceza yargılamasının amacının hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu altını çizen Yıldız, “Bu araştırmada yani gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinde ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanarak sonuca ulaşılması, ceza yargılaması amacına kesinlikle aykırıdır” diye yazdı.

'SORUŞTURMALAR MUTLAK VE SINIRSIZ DEĞİL'

Modern ceza muhakemelerinde ‘maddi gerçeğin ne pahasına olursa olsun’ ortaya çıkarılmasından vazgeçildiğini kaydeden Yıldız, “Burada bir delil hiyerarşisinin bulunmaması, delilerin değersizliği veya bütün delillerin eşit değerde olması anlamına gelmez. Aksine, hangi delillerin diğerine üstün tutulacağı konusunda hâkim serbest bırakılmıştır. Hâkim, bu görevini yerine getirirken hangi delili neden üstün tuttuğunu rasyonel gerekçelerle ortaya koymak zorundadır. Ceza Muhakemesi’nde yanlış bir delilin ulaştırdığı sonuç maddi bakımdan doğru olsa bile reddedilir. Keza hukuka aykırı bir delil veya duruşmaya getirilip tarafların tartışılmasına açılmamış veya buna imkan sağlanmamış bir delil, ne kadar güçlü olursa olsun hükme esas alınamaz” dedi.

