Adli Yıl Başlarken... MHP'li Feti Yıldız'dan Dikkat Çeken 'Tutuklamalar' Çıkışı

Bugünkü törenle başlayacak olan 2025-2026 adli yılı öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP'li Yıldız, tüm yargılama önlemleri gibi tutuklamanın da geçici nitelikte olduğuna işaret ederek, "Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır" dedi.

2025-2026 adli yılı bugün yapılacak törenle başlayacak. Yeni adli yıl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davaları, CHP'nin kurultay davası ve sahte e-imza skandalı olayı gibi Türkiye'nin konuştuğu, siyasi boyutu da olan kritik dosyalarla başlayacak. Eylül ayında yargılama için yoğun bir gündem masadayken, MHP tarafından konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yılla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, tutukluluk uygulamasına değindi. X hesabından paylaşım yapan Yıldız, tutuklamanın çok ağır bir koruma tedbiri olduğunu ve geçici nitelikte olduğunu söyledi.

'TUTUKLAMA CEZA DEĞİL GEÇİCİ BİR ARAÇ'

Yeni adli yılın ülkeye hayırlı olmasını dileyerek yaptığı paylaşımda Yıldız, "Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların sözlü, aleni ve hakkaniyete uygun yapıldığı, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, yargı denetimine bağlı hukuk devletinin güçlendirilmesi, insan onurunun korunması, ifade özgürlüğünün korunup geliştirilmesi, yargı hizmetlerine eşit erişim, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi kavramların eşitlik temelinde var olması, adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde korunması , kırılgan gruplara karşı onarıcı, telafi edici adaletin güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması, hakların kullanılmasında uluslararası alanda kabul gören ilke ve kuralların gözetilmesi, öngörülebilir ve çözüm merkezli adaletin hakim kılınması, yaptırım ve infaz dengesinin sağlanması, seçenek yaptırımların kesintisiz uygulanması devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, açıklamasının sonunda da tutuklama uygulamasıyla alakalı "Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir" dedi.

