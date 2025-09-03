AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararla birlikte 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yürüyen kongre süreci de durduruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi mahkeme tarafından iptal edilmiş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmıştı.

Mahkeme kararının ardından siyasette yeni tartışmalar alevlendi. Eski AKP’li milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin de dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

TAYYAR'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA UYARI

Tayyar, 2017 referandumundaki “mühürsüz oy” kararını hatırlatarak, benzer şekilde alınan kararların hukuk güvenliği açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Tayyar paylaşımında, “İstanbul’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir.” dedi. Sorunun hem hukuki hem de siyasi boyutu olduğunu söyleyen Tayyar, "Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir." dedi. 'Hukuk güvenliği' hatırlatması yapan Tayyar, "Zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur" ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumda YSK tarafından mühürsüz oylar da geçerli sayılmıştı

'MÜHÜRSÜZ OYLAR' HATIRLATMASI

Tayyar, seçim hukuku ve hukuk güvenliği konusundaki kaygılarını dile getirerek, “Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir. Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?” diye sordu.

"Yaşananların Cumhur İttifakı'na hiçbir faydası yoktur" yorumunu yapan Tayyar, "CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır." önerisini dile getirdi.

YSK'NIN 'MÜHÜRSÜZ OY' KARARI

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen tarihi yeni anayasa referandumunda, oy verme işlemi başlamadan önce sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarfların ve pusulaların mühürsüz şekilde kullanıldığının ortaya çıkmış ve şaibe iddiaları gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu ise sandıklar kapandıktan sonra "mühürsüz pusulalar ve zarflar da geçerlidir" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti. Karara başta siyasetçiler olmak üzere çok sayıda hukukçu da karşı çıkmış ancak itirazlardan bir sonuç alınamamıştı.

