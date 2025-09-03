AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?'

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek yönetimi görevden aldı. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, kararın siyasi sonuçlarına dikkat çekti ve iktidara uyarıda bulundu. Tayyar, "2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?" diye sordu.

AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararla birlikte 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yürüyen kongre süreci de durduruldu.

AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?' - Resim : 1
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi mahkeme tarafından iptal edilmiş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmıştı.

Mahkeme kararının ardından siyasette yeni tartışmalar alevlendi. Eski AKP’li milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin de dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

TAYYAR'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA UYARI

Tayyar, 2017 referandumundaki “mühürsüz oy” kararını hatırlatarak, benzer şekilde alınan kararların hukuk güvenliği açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Tayyar paylaşımında, “İstanbul’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir.” dedi. Sorunun hem hukuki hem de siyasi boyutu olduğunu söyleyen Tayyar, "Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir." dedi. 'Hukuk güvenliği' hatırlatması yapan Tayyar, "Zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur" ifadelerini kullandı.

AKP'li Tayyar'dan Partisine Uyarı: '2017'deki Mühürsüz Oy Kararı Kaldırılırsa Ne Olur?' - Resim : 2
16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumda YSK tarafından mühürsüz oylar da geçerli sayılmıştı

'MÜHÜRSÜZ OYLAR' HATIRLATMASI

Tayyar, seçim hukuku ve hukuk güvenliği konusundaki kaygılarını dile getirerek, “Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir. Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?” diye sordu.

"Yaşananların Cumhur İttifakı'na hiçbir faydası yoktur" yorumunu yapan Tayyar, "CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır." önerisini dile getirdi.

YSK'NIN 'MÜHÜRSÜZ OY' KARARI

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen tarihi yeni anayasa referandumunda, oy verme işlemi başlamadan önce sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarfların ve pusulaların mühürsüz şekilde kullanıldığının ortaya çıkmış ve şaibe iddiaları gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu ise sandıklar kapandıktan sonra "mühürsüz pusulalar ve zarflar da geçerlidir" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti. Karara başta siyasetçiler olmak üzere çok sayıda hukukçu da karşı çıkmış ancak itirazlardan bir sonuç alınamamıştı.

Bakan Tunç’tan CHP Kongresi Kararına İlişkin Açıklama: 'İki Dava Birbirini Etkileyebilecek Düzeyde'Bakan Tunç’tan CHP Kongresi Kararına İlişkin Açıklama: 'İki Dava Birbirini Etkileyebilecek Düzeyde'Siyaset
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıCHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıSiyaset
Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi?Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şamil Tayyar Seçim
Bakan Tunç’tan CHP Kongresi Kararına İlişkin Açıklama: 'İki Dava Birbirini Etkileyebilecek Düzeyde' Bakan Tunç’tan CHP Kongresi ve Davalara İlişkin Açıklama
Galatasaray’dan Bir Bomba Transfer Daha: Takımına Resti Çekti Geliyor! Dursun Özbek 30 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı Bir Bomba Transfer Daha
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi… Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Gürsel Tekin’den İhraç Kararına Zehir Zemberek Tepki Gürsel Tekin’den İhraç Kararına Zehir Zemberek Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi