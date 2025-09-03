Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delegenin görevden alınması parti içinde tansiyonu yükseltti.

KAYYIM ATANMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

'CHP'Yİ SARSABİLİR'

Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) emsal kararına göre yeni kongrenin hemen yapılmasının mümkün olmadığını belirten Çakır, mahkeme kararının CHP içinde dengeleri sarsacağını öne sürdü.

CHP’nin 38. Kurultayı’ndan bir kare

KURULTAY DAVASINI ETKİLER Mİ?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesinin CHP’nin 38. Kurultayı’nı da etkileyebileceğini vurgulayan Çakır, “Kritik hüküm, kurultay davasına doğrudan etki etme potansiyeli taşıyor” dedi.

"ALTIDA BİR DELEGE DEVRE DIŞI KALDI"

Çakır, sürece ilişkin şunları söyledi: 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen üst kurul–kurultay delegeleri de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP’nin toplam 1.200 delegesi bulunuyor; bu sayı doğal delegelerle birlikte 1.323’e çıkıyor. Delegelerin 196’sı İstanbul’dan geliyor. Kararla birlikte yaklaşık altıda bir delege devre dışı kalmış oldu. Bu tablo, kurultayın iradesine doğrudan etki eden bir sonuç doğuruyor. Kulislerde, Ankara’daki mahkemenin yalnızca bu gerekçeyle CHP’nin 38. Kurultayı’nı iptal edebileceği değerlendiriliyor.

