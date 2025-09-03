Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi parti içinde hareketlilik başlatırken, gözler CHP’nin Kurultay davasına çevrildi. Mahkeme kararının Kurultay sürecini de etkileyebileceği ön görülürken, “Ankara’daki mahkemenin yalnızca bu gerekçeyle CHP’nin 38. Kurultayı’nı iptal edebileceği değerlendiriliyor” kulisi dikkat çekti. Kararla birlikte yaklaşık altıda bir delegenin devre dışı kaldığı belirtildi. İşte çarpıcı kulisin detayları…

Son Güncelleme:
Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delegenin görevden alınması parti içinde tansiyonu yükseltti.

KAYYIM ATANMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi? - Resim : 1
Yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

'CHP'Yİ SARSABİLİR'

Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) emsal kararına göre yeni kongrenin hemen yapılmasının mümkün olmadığını belirten Çakır, mahkeme kararının CHP içinde dengeleri sarsacağını öne sürdü.

Kongre İptali Sonrası CHP’de 'Altıda Bir' Depremi! Kritik Karar Kurultay Sürecini de Etkiler mi? - Resim : 2
CHP’nin 38. Kurultayı’ndan bir kare

KURULTAY DAVASINI ETKİLER Mİ?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesinin CHP’nin 38. Kurultayı’nı da etkileyebileceğini vurgulayan Çakır, “Kritik hüküm, kurultay davasına doğrudan etki etme potansiyeli taşıyor” dedi.

"ALTIDA BİR DELEGE DEVRE DIŞI KALDI"

Çakır, sürece ilişkin şunları söyledi: 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen üst kurul–kurultay delegeleri de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP’nin toplam 1.200 delegesi bulunuyor; bu sayı doğal delegelerle birlikte 1.323’e çıkıyor. Delegelerin 196’sı İstanbul’dan geliyor. Kararla birlikte yaklaşık altıda bir delege devre dışı kalmış oldu. Bu tablo, kurultayın iradesine doğrudan etki eden bir sonuç doğuruyor. Kulislerde, Ankara’daki mahkemenin yalnızca bu gerekçeyle CHP’nin 38. Kurultayı’nı iptal edebileceği değerlendiriliyor.

Özgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul EdildiÖzgür Çelik'in 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... İddianame Kabul EdildiSiyaset

Özgür Çelik'ten Yeni Tepki: 'Gerçek CHP'li Kayyum Kararına Uymaz'Özgür Çelik'ten Yeni Tepki: 'Gerçek CHP'li Kayyum Kararına Uymaz'Siyaset

Kaynak: HaberTürk

Etiketler
CHP Özgür Çelik CHP’nin 38. Olağan Kurultayı
Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı Bu Kareler Yüzük Attırır
ÇOK OKUNANLAR
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor' Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor