Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünde toplamda 43 yolcu bulunduğu, Van'dan yola çıkan otobüsün Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Şanlıurfa'da kaza yerinden ilk görüntüler

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken otobüste 43 yolcunun bulunduğu, Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

