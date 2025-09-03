İki Gündür Haber Alınamıyordu, Cansız Bedeni Gölün 65 Metre Altında Bulundu

Malatya'da iki gündür kayıp olan 38 yaşındaki T.B., baraj gölünde ölü olarak bulundu. Ekipler, şahsın cansız bedenine yaklaşık 65 metre derinlikte ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki Gündür Haber Alınamıyordu, Cansız Bedeni Gölün 65 Metre Altında Bulundu
Malatya’da iki gündür kayıp olan 38 yaşındaki T.B., Kömürhan Köprüsü civarında baraj gölünde ölü bulundu.

Olay, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki T.B.’den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalarda T.B.’ye ait otomobil, köprü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

65 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu T.B.’nin cansız bedeni, yaklaşık 65 metre derinlikte bulundu. Cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Malatya ölüm
