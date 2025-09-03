İzmir’de Vicdanları Sızlatan Görüntü! Çocuklar Korumaya Alındı

İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kaldığı görüntülerle gündeme gelen çocuk ve kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. Bakanlık, davaya müdahil olarak süreci yakından takip edecek.

İzmir'de Vicdanları Sızlatan Görüntü! Çocuklar Korumaya Alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesi tarafından şiddete uğradığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan çocuk ile kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Açıklamada, olayın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımasının ardından emniyet birimleri ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği belirtildi. Çocukların şu anda güvende olduğu ve psikososyal destek sürecinin başlatıldığı bildirildi.

BAKANLIK YARGI SÜRECİNE DE MÜDAHİL OLACAK

"Görüntülerde şiddete maruz kaldığı tespit edilen çocuk ve kardeşi, ekiplerimizce ivedilikle güvence altına alınarak devlet korumasına alınmıştır." denilen açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı. Bakanlık, söz konusu olaya ilişkin yargı sürecine müdahil olacaklarını belirterek, şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.



