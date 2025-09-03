Ankara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da gece saatlerinde kentin birçok bölgesinde yoğun duman ve is kokusu hissedildi. Endişe yaratan kokunun ardından Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, şehir sınırları içinde herhangi bir yangının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre, başkenti etkisi altına alan duman ve is kokusu, Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarından kaynaklanıyor. Açıklamada Kuzey rüzgârlarının taşıdığı dumanların Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi