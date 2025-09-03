Ankara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka Çıktı

Ankara'da gece saatlerinde hissedilen yoğun duman ve is kokusu paniğe yol açtı. Ankara Valiliği, konuya açıklık getirdi.

Son Güncelleme:
Ankara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da gece saatlerinde kentin birçok bölgesinde yoğun duman ve is kokusu hissedildi. Endişe yaratan kokunun ardından Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, şehir sınırları içinde herhangi bir yangının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre, başkenti etkisi altına alan duman ve is kokusu, Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarından kaynaklanıyor. Açıklamada Kuzey rüzgârlarının taşıdığı dumanların Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Ateş Çemberi Büyüyor! Yangın Karabük’ten Kastamonu’ya Sıçradı, Köyler Bir Bir Tahliye EdiliyorAteş Çemberi Büyüyor! Yangın Karabük’ten Kastamonu’ya Sıçradı, Köyler Bir Bir Tahliye EdiliyorGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Orman yangınları Ankara
Son Güncelleme:
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
Rizespor'da Kale Fofana'ya Emanet Rizespor'da Kale Fofana'ya Emanet
Yapımı 1 Yıl Sürdü Ama... 40 Milyonluk Teknenin Ömrü 15 Dakika Sürdü Yapımı 1 Yıl Sürdü Ama... 40 Milyonluk Teknenin Ömrü 15 Dakika Sürdü
1989-2009 Sigorta Girişi Olanlara Müjde! Kritik Eşik Aşıldı, Erken Emeklilik Yolu Gözüktü Erken Emeklilik Yolu Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'