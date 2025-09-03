Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz’in doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon’un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu şöyle:

Marmara: Az bulutlu ve açık. İstanbul 30°C, Edirne 36°C.
Ege: Açık ve sıcak. İzmir 36°C, Muğla 37°C.
Akdeniz: Batı açık, Hatay kıyılarında sağanak yağış var. Antalya 32°C, Adana 34°C.
İç Anadolu: Az bulutlu, kuzey kesimler parçalı bulutlu. Ankara 30°C, Konya 30°C.
Batı Karadeniz: Doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor. Zonguldak 26°C, Sinop 30°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Sağanak yağış etkili, Artvin, Rize ve Trabzon çevresinde kuvvetli. Trabzon 26°C, Samsun 28°C.
Doğu Anadolu: Kuzeyde yer yer sağanak, diğer yerler açık. Erzurum 28°C, Van 29°C.
Güneydoğu Anadolu: Açık ve çok sıcak. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C.

Kaynak: Haber Merkezi

