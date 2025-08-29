Bu Kış Çok Sert Geçecek! Uzmanlardan 'La Nina' Uyarısı: 'Vortex Bozulacak...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pasifik Okyanusu’nda etkili olan La Nina koşullarının bu sonbaharda başlayıp kış boyunca süreceği öngörülüyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından paylaşılan verilere göre, La Nina atmosferik dolaşımı değiştirerek küresel ölçekte hava koşullarını etkileyecek. Türkiye doğrudan bu sistemin hedefinde olmasa da Atlantik üzerindeki jet akımlarının etkisiyle dolaylı ancak güçlü yansımalar yaşayabilir.

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, “Bu yıl vortexin bozulacağı yönünde beklentiler var." dedi.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’ya konuşan meteoroloji mühendisi Adil Tek, 2024’ün başından nisan ayına kadar El Nino koşullarının etkili olduğunu, mayıs sonuna kadar nötr koşulların gözlendiğini ve hazirandan itibaren La Nina’ya geçildiğini aktardı. Tek, “La Nina şu anda çok kuvvetli değil, nötr koşullara yakın seyrediyor. Ancak iklim modellerine baktığımda, Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette bir La Nina etkisinin süreceği öngörülüyor. Bu açıdan uluslararası kurumların tahminlerine katılıyorum” dedi.

SOĞUK HAVA DALGALARI GELİYOR

Adil Tek, Türkiye’de eylül ayının sıcak, ekim ve kasım aylarının ise mevsim normalleri civarında geçeceğini söyledi. Tek’e göre, kış aylarında sıcaklıklar ortalamanın yaklaşık 1 derece üzerinde seyredecek. Ancak bu durum soğuk hava dalgalarının olmayacağı anlamına gelmiyor. Uzman, özellikle kar yağışı ihtimalinin hala masada olduğunu, sonbaharda etkili olacak kuraklığın ise aralık ve ocak aylarında yerini daha yağışlı günlere bırakabileceğini ifade etti.

Kış aylarında sıcaklıkların ortalamanın yaklaşık 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

'VORTEX BOZULABİLİR'

Kutup bölgesindeki gelişmelere dikkat çeken Adil Tek, “Bu yıl vortexin bozulacağı yönünde beklentiler var. Eğer bu gerçekleşirse kış daha sert geçebilir” diye konuştu.

'EYLÜL AYI SICAK GEÇECEK'

Adil Tek, eylül ayında sıcak günlerin soğuk günlerden daha fazla olacağını belirterek, “NOAA’nın raporlarına göre eylül ayı sıcak geçecek. Ekim ve kasım ayları mevsim normalleri civarında olacak. Aralık, ocak ve şubat aylarında ise sıcaklıkların ortalamanın yaklaşık bir derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Güven Özdemir de, “Sonbaharın ikinci yarısından itibaren kuraklık riski yüksek. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek” dedi.

HAFTA SONU SICAKLIK UYARISI

Öte yandan Tek, hafta sonu için sıcak hava dalgası uyarısında da bulundu. “Sıcaklık çok yüksek seviyelere çıkmayacak, ancak pazar günü pik yapması bekleniyor. İstanbul’da 32 derece civarında sıcaklıklar görülebilir” dedi.

EL NINO VE LA NINA NEDİR?



El Nino ve La Nina, Pasifik Okyanusu’nun ekvator bölgesinde deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimlerle ortaya çıkan doğal iklim olayları olarak biliniyor. El Nino döneminde sular normalden daha sıcak olurken, bu durum dünya genelinde yağışlarda artış veya kuraklık gibi ekstrem hava olaylarını tetikleyebiliyor. La Nina ise bunun tam tersi; deniz yüzeyinin normalden daha soğuk olduğu dönemlerde yaşanıyor ve farklı bölgelerde farklı iklim etkilerine yol açıyor. Her iki olay da tarım, balıkçılık ve su kaynakları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Kaynak: Hürriyet