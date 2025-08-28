Meteoroloji'den Uyarı! Marmara ve Ege’de Fırtına, Bazı İllerde Sağanak Var

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde sağanak beklenirken, Güneydoğu’da sıcaklık 40 dereceye çıkacak. Yurdun büyük bölümünde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Vatandaşların özellikle sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde dikkatli olmaları istendi.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgesel verilere göre; Marmara ve Ege genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. İstanbul 29, İzmir 35, Çanakkale 30, Denizli ise 37 dereceye kadar yükselecek. Akdeniz’de ise sıcaklık Adana’da 36, Antalya’da 33 derece ölçülecek. Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Trabzon ve Samsun’un iç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanaklar görülebilecek. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır ve Siirt’te termometrelerin 40 dereceyi göstereceği bildirildi.

