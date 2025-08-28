Çekmeköy’de Kafede Silahlı Saldırı... 1 Ağır Yaralı

Çekmeköy'de bir kafede oturan genç,, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır.

Çekmeköy’de Kafede Silahlı Saldırı... 1 Ağır Yaralı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde T.M. adlı kişi, kafede oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

