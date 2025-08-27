Erdoğan'dan Sokak Çeteleri Mesajı... 'Tepelerine Bineceğiz!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda varlıkları artan sokak çetelerine ve uyuşturucu satıcılarına ilişkin sert mesaj verdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan, bu gibi suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler, devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

'VATANIMIZA GÖZ DİKENLERİ HÜSRANA UĞRATTIK'

Erdoğan, konuşmasının devamında "Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı, daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız" diye konuştu.

İSRAİL'E MESAJ: HESABI SORULACAK

İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Erdoğan, "Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların akan kanlarında o kanları dökenler de boğulacaktır" dedi.